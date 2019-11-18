Gençlerbirliği ile Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu.

Sinema ve televizyon sanatçısı Nejat İşler’in de yer aldığı Gümüşlükspor yöneticileri ve teknik heyeti, bugün İlhan Cavcav Tesisleri’ne gelerek Gençlerbirliği'ni ziyaret etti ve başkan Murat Cavcav ve yöneticilerimiz ile bir araya geldi. Görüşmede iki takım yöneticileri “kardeş kulüp” olma konusunda mutabakata vardı.

Ziyarette Gençlerbirliği kulübü başkanı Murat Cavcav, basın sözcüsü Musa Samur ve Emrah Atasoy ile Gümüşlükspor Asbaşkanı Nejat İşler, Gümüşlükspor Genel Sekreteri Ateş Şendil, Gümüşlükspor Teknik Direktörü Hüseyin Öztemiz ile Gümüşlükspor sevdalısı şair ve yazar Akif Kurtuluş yer aldı.

Nejat İşler, iki kulübün taraftar profilinin çok benzediğine dikkat çekerken, başkanımız Murat Cavcav’a “Bir gün Gençlerbirliği başkanı olarak sizi de stadımızda ağırlamak isteriz. Gümüşlük’e renk katan bir takım olduk, sizin de çok seveceğinize eminim” dedi.

Murat Cavcav ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Gümüşlük hakikaten güzel bir yer. Orada sizin gibi değerli insanların katkısıyla futbolun gelişmesi, sevilmesi çok güzel. Bir maçımızda tribünde yer almayı ve kardeş kulübümüzü desteklemeyi çok isterim. Kardeş kulübümüze elbette elimizden gelen desteği vereceğiz.” dedi.

Ziyaretin ardından Nejat İşler tarafından Murat Cavcav’a isminin yazılı olduğu Gümüşlükspor forması hediye edilirken; Cavcav da Nejat İşler ile Ateş Şendil ve Akif Kurtuluş’a isimlerinin yazılı olduğu Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı kara çubuklu formadan hediye etti.

Gümüşlükspor heyeti, daha sonra Hacettepe Spor Kulübü’nü ziyaret ederek orada da dostça geçen sohbetin ardından başkan Nedim Yıldırım’a Gümüşlükspor formasını takdim ettiler.