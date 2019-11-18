Ankaragücü Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı

MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından, "Dünya şampiyonu Milli haltercimiz, büyük Ankaragüçlü Naim Süleymanoğlu’nu vefatının 2. yıldönümünde özlem, rahmet ve saygı ile anıyoruz" paylaşımı yaptı.

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Naim Süleymanoğlu Kimdir?

Halterde elde ettiği başarılarla dünyanın efsane sporcuları arasına adını yazdırmayı başaran Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi.

Henüz 16 yaşında halterde ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992'de de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.

"Cep Herkülü" lakaplı Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığınarak, iltica etti.

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti.

Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. "Cep Herkülü", uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.