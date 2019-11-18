Mert Çetin İlk kez milli formayı giydi

İzlanda beraberliğiyle EURO 2020 biletini garantileyen A Milli Takım’da, teknik direktör Şenol Güneş Andorra karşısında kadroda büyük bir değişime imza attı. O karşılaşmaya göre dün ilk 11’de tam 8 farklı isim vardı. Merih Demiral, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu dışındaki tüm oyuncuları değiştiren Şenol hoca, kaleci Uğurcan Çakır, Ahmed Kutucu, Ozan Kabak ve Nazım Sangare’ye ise ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım formasını emanet etti. Almanya’nın elinden kaptığımız 19 yaşındaki Ahmed, geleceğe dönük çok iyi sinyaller verirken, karşılaşmanın ikinci yarısında da ilkler yaşandı.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden İtalya'nın güçlü takımlarından AS Roma'ya 3 Milyon euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki Yıldırım Mert Çetin, Andorra karşısında 80'inci dakikada Merih Demiral'ın yerine oyuna girerek ilk kez resmi maçta A milli takım formasını terletmiş oldu.