﻿
CBL ANKARA 5. SEZON KURA ÇEKİMİ KLASSPOR TV'DE
﻿
Site İçi Arama
﻿

CBL ANKARA 5. SEZON KURA ÇEKİMİ KLASSPOR TV'DE

Kurumlararası Basketbol Ligi heyecanı başlıyor. CBL Ankara 5'inci sezon kura çekimi ve açılış kokteyli canlı yayınla Klasspor Tv ekranlarında.

266 Okunma

CBL Ankara 5. sezonunun kura çekimi ve açılış kokteyli saat 19:30'da Klasspor TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLARAK BİZİ DESTEKLEYİNİZ.

https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/ Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/ İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/

ETİKETLER
Gençlerbirliği ile Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu
Ankaragücü Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı
Mert Çetin İlk kez milli formayı giydi
46. Hitit Rallisi'nde şampiyon Serdar Yalçın oldu
Osmanlıspor, U19 takımıyla maç yaptı
Yenimahalle Belediyespor 26 - 18 DHC Sokol
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿