46. Hitit Rallisi'nde şampiyon Serdar Yalçın oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi’nde, Serdar Kaan Yalçın genel klasmanda şampiyon oldu.

2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası’nda sezonun 6. ve son yarışı olan rallide, birinci Serdar Kaan Yalçın 50.06.7’lik derece elde etti. Rallide, 51.09.1’lik derecesiyle Yavuzhan Cabbaroğlu ikinci, Erhan Akbaş da 51.46.3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Hitit Rallisi’nde ikinci gün yarışlarının startı Fevziye köyünde verildi. Yarışta, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Petlas ve Ankara Ticaret Odası (ATO) özel etaplarında mücadeleler yapıldı. Toplam uzunluğu 381 kilometre, özel etap toplamı ise 93 kilometreden oluşan 46. Hitit Rallisi, üç özel etabın üçer kez geçilmesinin ardından ATO önünde sonuçlandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Klasspor Tv mikrofonlarına Hitit Rallisiyle ilgili “46’ıncı Hitit Rallisi düzenlendi. ATO 4. Marka buluşmaları sponsorluğunda gerçekleşiyor. Ankara’nın turizmine ve ekonomisine katkı vermek bakımından güzel oluyor. Önümüzdeki yıllarda da Ankara ev sahipliği yapar umarım” diye konuştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, “ATO başkanımız geldiğinden beri bu tip etkinliklere, sosyal projelere önem veriyor. Biz de yerel yöneticiler olarak destek veriyoruz. Spor insanları barıştırır, spor insanları sağlıklı kılar ve bugün de bu rallinin startını verdik. Ralli sporunun da Ankara’da yayılması için tesisleşme gerçekleşmeli. Yenimahalle Belediyesi olarak çalışmalar yapacağız. Her gün kin ve nefretle bir yere varamayız. Ankara’ya güç katan etkinlikler bunlar” ifadelerini kullandı.