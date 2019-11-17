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Osmanlıspor, U19 takımıyla maç yaptı
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OSMANLISPOR, U19 TAKIMIYLA MAÇ YAPTI

Osmanlıspor, U19 takımıyla maç yaptı

Osmanlıspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı.  Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradaki maç eksiğini U19 takımıyla oynadığı maçla tamamladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, kendi U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçından 7-1 galip ayrıldı. Batıkent Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada A Takımı’nın gollerini 16.
dakikada Batuhan, 24, 56 ve 62. dakikalarda Todorovic, 42. Dk’da Mertan, 53. Dk’da Beykan ve 58. Dk’da Görkem atarken, U19 takımının tek golü 60. Dk’da Ali Rıza’dan geldi.

Osmanlıspor A takımı sahaya; Eyüp (Santiago), Okan (Ali Ülgen), Mehmet, Atakan (Tunahan), Ali Eren (Tamer), Mertan (Görkem), Barış (Doğukan), Beykan (Berk Yiğit), Hasan (Halil İbrahim), Todorovic (Oğuz), Batuhan (Yiğit Kotan) 11’iyle çıkarken;
U19 takımı; Kerem (Yusuf) (Hamit), Enes (Arda), Berkay (Kasım), Abdullah (Enes), Furkan (Cengiz), Burak (Fahrettin), Ali Rıza (Hazar), İlhami (Burak Tarlabölen), Berkay Demir
(Furkan Çelikbacak), Baturalp, Şamil (Buğra) 11’yle mücadele etti.

 

 

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