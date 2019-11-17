Yenimahalle Belediyespor 26 - 18 DHC Sokol

Başkent temsilcisi Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge 3. tur rövanş maçında Çekya temsilcisi DHC Sokol'u Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde ağırladı. Müsabakayı Kosovalı hakemler Eshref Beqiri ve Ilir Krasniqi yönetti.

Yenimahalle Belediyesporlular rakip takımla deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 34 -25 kaybetmişti.

Maçın ilk dakikalarından itibaren hücumda aktif olan Başkent ekibi maç boyunca rakip takım üzerindeki üstünlüğünü korudu. Başkent temsilcileri maçtan 26 -18 galip ayrıldı.

Maç sonrası Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler, Klasspor Tv mikrofonlarına konuştu. Eler, "Ankara seyircisine teşekkür ediyoruz. Bu tip galibiyetlerden sonra elenmenin ağır olduğunu düşünüyorum. 9 fark bize yetiyordu ama 8 farklı galibiyet aldık. Kale ve savunma başarılıydı, hücumda biraz daha iyi olabilirdik. Çok uğraş verdik bugün. Sporcularımız çok konsantre idi, tebrik ediyorum. Son 10 dakikaya kadar da iyi oynadık. Gelecekle ilgili ümit de verdiler, Süper Lig'de yer alan tek Ankara takımıyız, desteklerini bekliyoruz" açıklamaları yaptı.