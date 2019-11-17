Halkbank rahat kazandı: 3-0

Halkbank ANKARA: 3 Sorgun Belediye: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Erhan Alparslan
Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Dmitrii Bahov, Faik Samet
Güneş, Georgi Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergun, Efe
Bayram)
Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Ali Samet
İçmegiz, Centelles, Alfonso (Ramazan Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Batı Kayhan,
Çağlar Aksoylu, Yusuf Erdem)
Setler: 28-26, 25-21, 27-25
Süre: 1.29 (31, 27, 31)
İlk seti çok çekişmeli oynanan mücadelede, iki taraf da atakta aldıkları sayıları, serviste avantaja çeviremedi. Setin başında blok-defans ikilisinde hata yapan Halkbank, son bölümde rakibine üstünlük kurdu ve uzayan seti 28-26 ile önde noktaladı: 1-0.
İkinci sete daha istekli ve agresif başlayan Halkbank, blok, defans ve atakta rakibine büyük üstünlük kurdu ve oyundan düşürdü. 25-21’i bulan Mavi-Beyazlılar setlerde 2-0 öne geçti.
Üçüncü sette de diğer setler gibi maçı çok isteyen Halkbank, tempoyu istediği gibi ayarladı. Teknik moladan sonra Sorgun Belediye Halkbank’ın oyununa karşılık verdi ancak tüm takım sahaya karakter koydu ve seti 27-25, maçı da 3-0 kazandı.
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