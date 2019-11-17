Yeni Lider Ankara Demirspor

Ankara Demirspor ligin yeni lideri

Başkent temsilcisi, Tuzlaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 43. dakikada Hasan Küçcük kaydetti. 89. dakikada Mustafa Kuyubaşı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakemin özellikle sarı kartlara başvurması neticesinde haftaya Ankara Demirspor birçok futbolcusundan yoksun sahada olacak. Üst üste 2 galibiyet alan Ankara Demirspor, 13 hafta sonunda 28 puana ulaştı ve 2.Lig Kırmızı grubun yeni lideri oldu. Ankara Demirspor'u 27 puanlı Bandırmaspor ve Tuzlaspor takip ediyor.

Etimesgut Belediyespor son anda 1 puanı kurtardı

Etimesgut Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare ile oynadığı karşılaşmada 80. dakikada Tayyib Kanarya'nın golüyle geriye düştü. Başkent ekibinde 90+5'de Burak Çolak attığı golle 1 puanı getiren isim oldu. Bayburt GÖİ, 24 puana yükselirken Etimesgut Belediyespor da 16 puana yükseldi.

Hacettepe'den farklı tarife

2.Lig Beyaz grupta Hacettepe, kendi evinde 1922 Konyaspor'u Ömer Alper Tatlısu, İhsan Küçük, Mehmet Can Güngör ve Muhammed Ali Barutçu'nun golleriyle 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek puanını 14'e yükseltti ve son 5 maçta 3'üncü galibiyetini elde etti.

Bakspor İnegöl'den puanla döndü

Başkent Akademi Futbol Kulübü, İnegölspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 17'inci dakikada Emre Öztürk'ün golüyle geriye düşen Bakspor, 68'de Muhammed Burak Çelik'in attığı gol ile zor deplasmandan 1 puanla döndü. Mağlubiyet serisini sona erdiren Bakspor, 9 puana çıktı.

Çankaya FK evinde kayıp

TFF 3.lig 1. grupta mücadele eden Çankaya FK, kendi evinde Sultanbeyli Belediyespor'a 0-2 mağlup oldu. Maçın gollerini 2'de Bülent Kocabey ve 90+3'de Fatih Taşdelen kaydetti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Çankaya FK, 19 puanda kaldı.

Altındağ'dan altın değerinde 3 puan

TFF 3. Lig 3. grupta yer alan Altındağ Belediyespor, haftalar sonra kazandı. Kendi evinde Karacabey Birlikspor'u 1-0 mağlup eden Altındağ Belediyespor'da galibiyeti 4'üncü dakikada Fatih Karslı getirdi. Bu maçtan önce grupta lider olan Karacabey Birlikspor, 2'inci sıraya geriledi. Altındağ Belediyespor ise 15 puana yükseldi.