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Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
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TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarını Beştepe Tesislerinde sürdürüyor.

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Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde antrenmana aerobik koşu ile başlayan sarı lacivertliler,  daha sonra dinamik ve koordinatif ısınma ile antrenmanı sürdürdü. Antrenmanın ana bölümünde circuit  çalışma yapan Ankaragücü, Streching ile antrenmanı tamamladı. Başkent ekibi, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Beştepe Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

 
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