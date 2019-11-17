Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde antrenmana aerobik koşu ile başlayan sarı lacivertliler, daha sonra dinamik ve koordinatif ısınma ile antrenmanı sürdürdü. Antrenmanın ana bölümünde circuit çalışma yapan Ankaragücü, Streching ile antrenmanı tamamladı. Başkent ekibi, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Beştepe Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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