Anadolu Efes 81-71 Türk Telekom

ING Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes Türk Telekom'u 81 - 71 mağlup etti. Bu sonuçla Türk Telekom ligin 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Pleiss ile pota altını etkili kullanan ve Wiltjer ile dış atışlardan skor üretenAnadolu Efes, Türk Telekom karşısında ilk periyodu 25-24 üstün kapattı.

İkinci periyodun başında iki ekip de sayı bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın ikinci çeyreği 41-41 berabere tamamlandı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Türk Telekom, Muhammed Baygül ile boyalı alandan, Anadolu Efes ise Anderson ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretti. Türk Telekom, hücumda ritmini kaybeden Anadolu Efes karşısında Şafak Edge'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 28. dakikada 4 sayılık fark yakaladı: 50-54. Ardından 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, bitime 28 saniye kala skoru 60-54'e getirdi. Konuk takım, kalan bölümde Muhammed Baygül ile serbest atış çizgisinden sayı buldu ve final periyoduna Anadolu Efes'in 60-56 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyoda hücumda oldukça iyi başlayan Anadolu Efes, sahadan 81-71 galip ayrıldı.