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Yenimahalle Belediyespor Avrupa sahnesinde
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YENİMAHALLE BELEDİYESPOR AVRUPA SAHNESİNDE

Yenimahalle Belediyespor Avrupa sahnesinde

Başkent ekibi, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında bugün Çekya ekibi DHC Sokol'u konuk edecek.

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Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında bugün Çekya temsilcisi DHC Sokol ile karşı karşıya gelecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Kosovalı hakemler Eshref Beqiri ile Ilir Krasniqi yönetecek. Başkent ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 34-25 kaybetmişti.

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