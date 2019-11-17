İşte Sakaryaspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:30'da başlayacak Sakaryaspor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAKUP ÖZHAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Berk İsmail Ünsal, Aydın Yılmaz, Yaser Hacımustafaoğlu, Bekir İrtegün, Ferit Erişçi, Denis Taşkesen, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Berkan Burak Turan, Eren Taşkın, Harun Özcan, Muhammet Yeşil, Egemen Zengin, Ali Aydın, Metehan Mertöz, Ömer Akbel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YAKUP ÖZHAN, ADEM ŞAHAN, MUSTAFA ONUR ÖZGENÇ, MEHMET SEMİH GÜÇLÜ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.