﻿
İşte Sakaryaspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE SAKARYASPOR - EYÜPSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sakaryaspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

169 Okunma

İşte Sakaryaspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:30'da başlayacak Sakaryaspor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAKUP ÖZHAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Berk İsmail Ünsal, Aydın Yılmaz, Yaser Hacımustafaoğlu, Bekir İrtegün, Ferit Erişçi, Denis Taşkesen, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör:

Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Berkan Burak Turan, Eren Taşkın, Harun Özcan, Muhammet Yeşil, Egemen Zengin, Ali Aydın, Metehan Mertöz, Ömer Akbel

Teknik Direktör:

Hakem: YAKUP ÖZHAN, ADEM ŞAHAN, MUSTAFA ONUR ÖZGENÇ, MEHMET SEMİH GÜÇLÜ

﻿

K Karabükspor - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Van BŞB - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Sakaryaspor - Van BŞB maç kadroları belli oldu...
Niğde Anadolu FK - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Sivas Belediyespor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...
İşte Eyüpspor - Ankara Demirspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿