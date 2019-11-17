Cİ Group Buca - Yeni Orduspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Cİ Group Buca ile Yeni Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MEHMET TÜRKMEN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Buca Stadı
Cİ Group Buca: Doğan Çamlı, Mustafa Şen, Osman Işıklı, Gökhan Erdöl, Cafercan Aksu, Ceyhun Demircan, Cuma Menize, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç, İsa Güler
Teknik Direktör:
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Yeni Orduspor: Burak Özsoy, Kemal Cingirt, Ömer İnan, Ahmet Güney, Adem Doğan, Göksu Mutlu, Cantuğ Temel, Yasin Öztop, Cevatcan Ekinci, Tevfik Doğukan Pala, Altan Kılıç
Teknik Direktör:
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Hakem: MEHMET TÜRKMEN, SELİM KONUKÇU, MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ, ERTUĞRUL KÖSTERELİOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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