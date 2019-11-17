Yozgatspor 1959 FK - Gölcükspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Gölcükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Yozgat Bozok Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem AYBERK DEMİRBAŞ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yozgat Bozok Stadı
Yozgatspor 1959 FK: Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Aytaç Deniz, Uğur Erdoğan, Yunus Şencay, Hamdi Tayfun Yılmaz, Göksal Özkara, Samet Göker, Tamer Arıcı, Osman Paşa Zorlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gölcükspor: Furkan Özyapı, Barış Kazer, Yücel Candemir, Emre Yüksektepe, Volkan Özcan, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, Selim Dedekoç, İlyas Türengül, Oktay Pop
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AYBERK DEMİRBAŞ, ERCAN AKDENİZ, SERKAN ÖKSÜZ, BERK ÇEKAL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.