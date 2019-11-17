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Yozgatspor 1959 FK - Gölcükspor maç kadroları belli oldu...
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YOZGATSPOR 1959 FK - GÖLCÜKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yozgatspor 1959 FK - Gölcükspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Gölcükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yozgatspor 1959 FK - Gölcükspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Gölcükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Yozgat Bozok Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem AYBERK DEMİRBAŞ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yozgat Bozok Stadı

Yozgatspor 1959 FK: Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Aytaç Deniz, Uğur Erdoğan, Yunus Şencay, Hamdi Tayfun Yılmaz, Göksal Özkara, Samet Göker, Tamer Arıcı, Osman Paşa Zorlu

Teknik Direktör:

Gölcükspor: Furkan Özyapı, Barış Kazer, Yücel Candemir, Emre Yüksektepe, Volkan Özcan, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, Selim Dedekoç, İlyas Türengül, Oktay Pop

Teknik Direktör:

Hakem: AYBERK DEMİRBAŞ, ERCAN AKDENİZ, SERKAN ÖKSÜZ, BERK ÇEKAL

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