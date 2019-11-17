Somaspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Somaspor ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Soma Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SERCAN YILMAZ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Soma Atatürk Stadı
Somaspor: Burak Turan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Ahmet Tamet, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör:
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Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Oğuzhan Demir, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Fahri Utku Öçalmaz, Fatih Ergen, Muhammet Ali Aydın, Onur Civelek, Volkan Can, Mithat Pala, Mücahit Çakır, Aykut Civelek
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERCAN YILMAZ, ÖNDER ÇALIŞ, DENİZ DEMİREL, BARIŞ ESA
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