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Darıca G.Birliği - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...
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DARICA G.BİRLİĞİ - DİYARBEKİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Darıca G.Birliği - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Darıca G.Birliği ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Darıca G.Birliği - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Darıca G.Birliği ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VOLKAN ŞEKER yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Darıca İlçe

Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, İbrahim Çağrı Oğuz, Ferhat Çoban, Emre Alan, Fahrettin Bıyıklı

Teknik Direktör:

Diyarbekirspor: İbrahim Has, Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Tolunay Yurtseven, Emrah Kiraz, Mehmet Mert Pala, Doğukan Bad, Emre Kara, Ali Han Tunçer, Furkan Yılgın, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: VOLKAN ŞEKER, MÜRVET YAVUZTÜRK, ESMA AYDIN, ERDAL YILMAZ

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