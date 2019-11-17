Darıca G.Birliği - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Darıca G.Birliği ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VOLKAN ŞEKER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Darıca İlçe
Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, İbrahim Çağrı Oğuz, Ferhat Çoban, Emre Alan, Fahrettin Bıyıklı
Teknik Direktör:
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Diyarbekirspor: İbrahim Has, Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Tolunay Yurtseven, Emrah Kiraz, Mehmet Mert Pala, Doğukan Bad, Emre Kara, Ali Han Tunçer, Furkan Yılgın, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör:
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Hakem: VOLKAN ŞEKER, MÜRVET YAVUZTÜRK, ESMA AYDIN, ERDAL YILMAZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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