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İşte Muğlaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MUĞLASPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Muğlaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Muğlaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Muğlaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Muğlaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 13. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı MURAT TÜRKOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Muğla Atatürk Std.

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Teknik Direktör:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Ali Kemal Başaran, Deniz Işık, Furkan Yiğit, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay

Teknik Direktör:

Hakem: MURAT TÜRKOĞLU, BÜLENT KORKMAZ, HALİL ALTUN, CEM ÇUBUKCU

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