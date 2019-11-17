İşte Muğlaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Muğlaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 13. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı MURAT TÜRKOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Muğla Atatürk Std.
Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Ali Kemal Başaran, Deniz Işık, Furkan Yiğit, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MURAT TÜRKOĞLU, BÜLENT KORKMAZ, HALİL ALTUN, CEM ÇUBUKCU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.