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İşte Nazilli Belediyespor - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE NAZİLLİ BELEDİYESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Nazilli Belediyespor - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Nazilli Belediyespor ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Nazilli Belediyespor - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Nevşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 13. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı DENİZ KÜKREK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Nazilli İlçe

Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, Zafer Özden, Sergen Piçinciol, İlyas Sarı, Mert Çapar, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal

Teknik Direktör:

Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Emre Gemici, Ozan Kılıçoğlu, Onur Ural, Raif Uzuner, Alper Yener, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Okan Duran

Teknik Direktör:

Hakem: DENİZ KÜKREK, NECMİ DEMİR, NİYAZİ ATAKAN ATASEVEN, HASAN YÜNCÜOĞLU

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