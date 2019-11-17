İşte Nazilli Belediyespor - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Nevşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 13. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı DENİZ KÜKREK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, Zafer Özden, Sergen Piçinciol, İlyas Sarı, Mert Çapar, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Emre Gemici, Ozan Kılıçoğlu, Onur Ural, Raif Uzuner, Alper Yener, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Okan Duran
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: DENİZ KÜKREK, NECMİ DEMİR, NİYAZİ ATAKAN ATASEVEN, HASAN YÜNCÜOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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