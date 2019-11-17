İşte Altındağ Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Altındağ Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 13. Haftasında Çubuk İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN ERGÜN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Çubuk İlçe
Altındağ Belediyespor: Doruk Ekin Fırat, Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Semih Oğuz, Ali Han Aydın, Fatih Karslı, Furkan Taş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Berk Taşkın, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, Ömer Çetinbaş, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Said Can Açıkalın, Gökhan Cingirt, Onur Özcan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERKAN ERGÜN, ENES BERK GÜÇLÜ, UĞUR AYDOĞDU, MİRSAT SANCAKTAR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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