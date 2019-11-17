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İşte Altındağ Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altındağ Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Altındağ Belediyespor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altındağ Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Altındağ Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 13. Haftasında Çubuk İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN ERGÜN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Çubuk İlçe

Altındağ Belediyespor: Doruk Ekin Fırat, Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Semih Oğuz, Ali Han Aydın, Fatih Karslı, Furkan Taş

Teknik Direktör:

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Berk Taşkın, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, Ömer Çetinbaş, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Said Can Açıkalın, Gökhan Cingirt, Onur Özcan

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN ERGÜN, ENES BERK GÜÇLÜ, UĞUR AYDOĞDU, MİRSAT SANCAKTAR

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