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Düzcespor - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...
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DÜZCESPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Düzcespor - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Düzcespor ile Karbel Karaköprü Belediye arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Düzcespor - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Düzcespor ile Karbel Karaköprü Belediye arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MEHMET ÇAĞATAY LAKOT yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Düzce 18 Temmuz

Düzcespor: Doğancan Kılıç, Ebu Sıddık Çelik, Kadir Yılmaz Çelik, Atilla Aybars Garhan, Burak Koçer, Abdulsamet Can, Ahmet Maran, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız, Orhan Erdoğan

Teknik Direktör:

Karbel Karaköprü Belediye: Erşen Çilingir, Fikret Sevilgen, Ahmet Mumin Papaker, Gökdeniz Varol, Umut Aslan, Ramiz Ok, Bilal Hallaçlar, Emre Aydın, Emre Okur, Hakan Albayrak, Arif Bostancı

Teknik Direktör:

Hakem: MEHMET ÇAĞATAY LAKOT, MUHAMMET ALİ DOĞAN, KADİR GÜNAL, MUSTAFA YERLİ

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