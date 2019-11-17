Düzcespor - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Düzcespor ile Karbel Karaköprü Belediye arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MEHMET ÇAĞATAY LAKOT yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Düzce 18 Temmuz
Düzcespor: Doğancan Kılıç, Ebu Sıddık Çelik, Kadir Yılmaz Çelik, Atilla Aybars Garhan, Burak Koçer, Abdulsamet Can, Ahmet Maran, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız, Orhan Erdoğan
Teknik Direktör:
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Karbel Karaköprü Belediye: Erşen Çilingir, Fikret Sevilgen, Ahmet Mumin Papaker, Gökdeniz Varol, Umut Aslan, Ramiz Ok, Bilal Hallaçlar, Emre Aydın, Emre Okur, Hakan Albayrak, Arif Bostancı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MEHMET ÇAĞATAY LAKOT, MUHAMMET ALİ DOĞAN, KADİR GÜNAL, MUSTAFA YERLİ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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