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68 Aksaray Belediye Spor - Yomraspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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68 AKSARAY BELEDİYE SPOR - YOMRASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

68 Aksaray Belediye Spor - Yomraspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında 68 Aksaray Belediye Spor ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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68 Aksaray Belediye Spor - Yomraspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak 68 Aksaray Belediye Spor - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 13. Haftasında Dağılgan Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN PINAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dağılgan Stadı

68 Aksaray Belediye Spor: Barış Başkan, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Berkay Can, Hakan Akman, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Muhammet Taha Şahin, Vehbi Furkan Yıldırım, Yusuf Avcılar

Teknik Direktör:

Yomraspor: Abdullah Nanim, Mehmetcan Köse, Semih Durmuş, Zafer Ergün, Ali Özgür Basa, Erhan Şengül, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Engin Berk Nebioğlu, Kaan Güdü, İsmail Karakaş

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN PINAR, NECDET ÇELİK, OĞUZHAN YAZIR, TOLGA TUGAY İNAN

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