68 Aksaray Belediye Spor - Yomraspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak 68 Aksaray Belediye Spor - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 13. Haftasında Dağılgan Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN PINAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dağılgan Stadı
68 Aksaray Belediye Spor: Barış Başkan, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Berkay Can, Hakan Akman, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Muhammet Taha Şahin, Vehbi Furkan Yıldırım, Yusuf Avcılar
Teknik Direktör:
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Yomraspor: Abdullah Nanim, Mehmetcan Köse, Semih Durmuş, Zafer Ergün, Ali Özgür Basa, Erhan Şengül, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Engin Berk Nebioğlu, Kaan Güdü, İsmail Karakaş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERKAN PINAR, NECDET ÇELİK, OĞUZHAN YAZIR, TOLGA TUGAY İNAN
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