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İşte Manisaspor - Çatalca Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MANİSASPOR - ÇATALCA SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Çatalca Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Manisaspor ile Çatalca Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Manisaspor - Çatalca Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Manisaspor - Çatalca Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 13. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı FURKAN BAKAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Mehmet Can Kocabaş, Enes Ok, Atakan Cidam, Gökhan Yılmaz, Berk Cambaz, Barış Güner, Kubilay İsmail Zihni, İlkay Gül, Kemal Temel, Ömer Zeren, Fatih Uludağ

Teknik Direktör:

Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Ömer Faruk Sezgin, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel

Teknik Direktör:

Hakem: FURKAN BAKAN, MEHMET ŞENGÜL, İSA DOĞANLAR, MUSTAFA TEKER

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