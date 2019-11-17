İşte Manisaspor - Çatalca Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Manisaspor - Çatalca Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 13. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı FURKAN BAKAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Mehmet Can Kocabaş, Enes Ok, Atakan Cidam, Gökhan Yılmaz, Berk Cambaz, Barış Güner, Kubilay İsmail Zihni, İlkay Gül, Kemal Temel, Ömer Zeren, Fatih Uludağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Ömer Faruk Sezgin, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FURKAN BAKAN, MEHMET ŞENGÜL, İSA DOĞANLAR, MUSTAFA TEKER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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