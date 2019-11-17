Erzin Spor - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Erzin Spor - Tokatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 13. Haftasında Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı BATUHAN BAYAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı
Erzin Spor: Emrah Günaydın, Onur Yılmaz, Nureddin Ersoy, Ali Sinan Gayla, Timur Bayram Özgöz, Önder Selimoğlu, Berkant Taşkıran, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör, Sefa Aktepe
Teknik Direktör:
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Tokatspor: Mikail Keskin, Berkcan Aytaç, Emrah Taysı, Birkan Yılmaz, Serhat Kaymak, Muhammed Şükrü Arslan, Ali Can Özer, Eray Uysal, Ramazan Karaca, Erdem Durna, Mert Yasir Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BATUHAN BAYAR, SELİM ŞENÖZ, EROL ERNEK, HAKAN TEZCAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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