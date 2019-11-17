Şile Yıldızspor - Artvin Hopaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Şile Yıldızspor - Artvin Hopaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 13. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZER ÖZDEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şile Stadı
Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Tahsin Hacımustafaoğlu, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Aytürk Halil Hocaoğlu, Oğuzhan Köseoğlu, Semih Ergül
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Yunus Emre Çabuker, Saffet Gurur Yazar, Ahmet Tuna Akıl, Raşit Sevindir, Arif Güner, Volkan Pala, Furkan Tuşik, Hasan Gündoğdu, Salim Uzun, Hakan Doğru
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖZER ÖZDEN, MERT TÜRK, SALİH BURAK DEMİREL, ÖZKAN ŞEKER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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