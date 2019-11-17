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Şile Yıldızspor - Artvin Hopaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ŞİLE YILDIZSPOR - ARTVİN HOPASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şile Yıldızspor - Artvin Hopaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Şile Yıldızspor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Şile Yıldızspor - Artvin Hopaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Şile Yıldızspor - Artvin Hopaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 13. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZER ÖZDEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şile Stadı

Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Tahsin Hacımustafaoğlu, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Aytürk Halil Hocaoğlu, Oğuzhan Köseoğlu, Semih Ergül

Teknik Direktör:

Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Yunus Emre Çabuker, Saffet Gurur Yazar, Ahmet Tuna Akıl, Raşit Sevindir, Arif Güner, Volkan Pala, Furkan Tuşik, Hasan Gündoğdu, Salim Uzun, Hakan Doğru

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZER ÖZDEN, MERT TÜRK, SALİH BURAK DEMİREL, ÖZKAN ŞEKER

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