﻿
İşte Bandırmaspor - E.Velimeşespor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE BANDIRMASPOR - E.VELİMEŞESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bandırmaspor - E.Velimeşespor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Bandırmaspor ile E.Velimeşespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

126 Okunma

İşte Bandırmaspor - E.Velimeşespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Bandırmaspor - E.Velimeşespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. Haftasında Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEREF TAŞTAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz, Zülküf Özer, İrfan Başaran

Teknik Direktör:

E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, Hayrullah Akyel, İbrahim Fatih Dilek, Mert Er Estik, Burhan Arman, S.Alper Bayülken, Sinan Uzun, Eser Akbaş, Serkan Yıldız, M.Raşit Yöndem

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEREF TAŞTAN, SERDAR SOYDAN, ARİF DİLMEÇ, ÖMER FARUK TURTAY

﻿

ETİKETLER #Bandırmaspor
İşte K.Maraşspor - Bandırmaspor maçında ilk 11'ler
Bandırmaspor - Bodrum Bel. Bodrumspor maç kadroları belli oldu...
K Karabükspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...
İşte Bandırmaspor - Niğde Anadolu FK maçında ilk 11'ler
İşte Bandırmaspor - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler
Kırşehir Belediyespor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿