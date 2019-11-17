İşte Bandırmaspor - E.Velimeşespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Bandırmaspor - E.Velimeşespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. Haftasında Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEREF TAŞTAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bandırma 17 Eylül
Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz, Zülküf Özer, İrfan Başaran
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, Hayrullah Akyel, İbrahim Fatih Dilek, Mert Er Estik, Burhan Arman, S.Alper Bayülken, Sinan Uzun, Eser Akbaş, Serkan Yıldız, M.Raşit Yöndem
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞEREF TAŞTAN, SERDAR SOYDAN, ARİF DİLMEÇ, ÖMER FARUK TURTAY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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