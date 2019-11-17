Niğde Anadolu FK - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Niğde Anadolu FK ile K.Maraşspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Niğde 5 Şubat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİM KANDEMİR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Niğde 5 Şubat
Niğde Anadolu FK: Metehan Yilmaz, Hakkı Yıldız, Atalay Gürel, Enes Kalyoncu, Altar Han Hidayetoğlu, Fatih Ateş, Berkin Taşkın, Aykut Çolakoğlu, Mustafa Hakkı Peker, Yusuf Can Esendemir, Recep Yemişci
Teknik Direktör:
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K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Nuri Melih Mursal, Burak Can Kunt, Fatih Kamacı, Gökhan Payal, Fatih Çiplak, Gökhan Çırak, Yusuf Emre Kasal, Yasin Abdioğlu, Rıdvan Türker, Abdullah Topkara
Teknik Direktör:
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Hakem: ALİM KANDEMİR, EJDER YAPICI, ALİ ETLİKCİ, CELAL BAYRAKLI
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