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Niğde Anadolu FK - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...
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NİĞDE ANADOLU FK - K.MARAŞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Niğde Anadolu FK - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Niğde Anadolu FK ile K.Maraşspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Niğde Anadolu FK - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Niğde Anadolu FK ile K.Maraşspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Niğde 5 Şubat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİM KANDEMİR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Niğde 5 Şubat

Niğde Anadolu FK: Metehan Yilmaz, Hakkı Yıldız, Atalay Gürel, Enes Kalyoncu, Altar Han Hidayetoğlu, Fatih Ateş, Berkin Taşkın, Aykut Çolakoğlu, Mustafa Hakkı Peker, Yusuf Can Esendemir, Recep Yemişci

Teknik Direktör:

K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Nuri Melih Mursal, Burak Can Kunt, Fatih Kamacı, Gökhan Payal, Fatih Çiplak, Gökhan Çırak, Yusuf Emre Kasal, Yasin Abdioğlu, Rıdvan Türker, Abdullah Topkara

Teknik Direktör:

Hakem: ALİM KANDEMİR, EJDER YAPICI, ALİ ETLİKCİ, CELAL BAYRAKLI

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