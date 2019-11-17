Kastamonuspor 1966 - Van BŞB maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem FERHAN KESTANLIOĞLU yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Gazi Stadı
Kastamonuspor 1966: Recep Yılmaz, Özgür İleri, İlyas Çakmak, Metincan Cici, Berkay Sefa Kara, Harun Aydın, İsmail Şahmalı, Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Alican Karadağ, Hakan Olkan
Teknik Direktör:
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Van BŞB: Batuhan Er, Emrah Tacir, Serdar Cansu, Samet Cantürk, Mehmet Sıddık İstemi, Sefa Küpeli, Asil Kaan Güler, Oktay Aydin, Şerif Doğan, Barış Gök, Yakup Demir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FERHAN KESTANLIOĞLU, MUSTAFA HAN, HAKAN BETAŞ, ŞEVKET TEKER
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