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Kastamonuspor 1966 - Van BŞB maç kadroları belli oldu...
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KASTAMONUSPOR 1966 - VAN BŞB MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kastamonuspor 1966 - Van BŞB maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kastamonuspor 1966 - Van BŞB maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem FERHAN KESTANLIOĞLU yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Gazi Stadı

Kastamonuspor 1966: Recep Yılmaz, Özgür İleri, İlyas Çakmak, Metincan Cici, Berkay Sefa Kara, Harun Aydın, İsmail Şahmalı, Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Alican Karadağ, Hakan Olkan

Teknik Direktör:

Van BŞB: Batuhan Er, Emrah Tacir, Serdar Cansu, Samet Cantürk, Mehmet Sıddık İstemi, Sefa Küpeli, Asil Kaan Güler, Oktay Aydin, Şerif Doğan, Barış Gök, Yakup Demir

Teknik Direktör:

Hakem: FERHAN KESTANLIOĞLU, MUSTAFA HAN, HAKAN BETAŞ, ŞEVKET TEKER

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