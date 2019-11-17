İşte Kırşehir Belediyespor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kırşehir Belediyespor - Utaş Uşakspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. Haftasında Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPASLAN ŞEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kırşehir Ahi
Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Emrah Dağ, Ahmet Mert Bayındır, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Erbay Eker, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Turan Yılmaz, Volkan Geyik, Onur Karakabak
Teknik Direktör:
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Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Berkay Özer, Mete Yıldız, Özer Ozan Pekdemir, Kadir Ari, Ömer Akyörük, Seçkin Getbay, Mehmet Bektaş, Abdullah Balıkçı, Levent Aktuğ, Erdi Zengin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALPASLAN ŞEN, ÜNAL DOĞRU, KEREM YÜKÜNÇ, ŞAHİN BERKER
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