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İşte Kırşehir Belediyespor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - UTAŞ UŞAKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kırşehir Belediyespor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Kırşehir Belediyespor ile Utaş Uşakspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kırşehir Belediyespor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Kırşehir Belediyespor - Utaş Uşakspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. Haftasında Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPASLAN ŞEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kırşehir Ahi

Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Emrah Dağ, Ahmet Mert Bayındır, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Erbay Eker, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Turan Yılmaz, Volkan Geyik, Onur Karakabak

Teknik Direktör:

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Berkay Özer, Mete Yıldız, Özer Ozan Pekdemir, Kadir Ari, Ömer Akyörük, Seçkin Getbay, Mehmet Bektaş, Abdullah Balıkçı, Levent Aktuğ, Erdi Zengin

Teknik Direktör:

Hakem: ALPASLAN ŞEN, ÜNAL DOĞRU, KEREM YÜKÜNÇ, ŞAHİN BERKER

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