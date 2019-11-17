﻿
Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - GÜMÜŞHANESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Zonguldak Kömürspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

90 Okunma

Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. Haftasında Karaelmas K.köksal Stadyumunda oynanacak müsabakayı OĞUZHAN AKSU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Karaelmas K.köksal

Zonguldak Kömürspor: İsmail Güven, Mehmet Gürkan Öztürk, Muammer Sarıkaya, Serhat Baştan, Hakan Çevik, Atakan Ekiz, Metin Yüksel, Görkem Güven, Sinan Ören, Lider Koç, Emre Can Coşkun

Teknik Direktör:

Gümüşhanespor: Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Cengiz Biçer, Burak Demireğen, Murat Kayalı, Burak Sarı, Mert Çakar, Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, Ahmet Güven

Teknik Direktör:

Hakem: OĞUZHAN AKSU, MAHMUT GÜLLE, ABDULKADİR DÖNER, ÖZGÜR REHA ALICI

﻿

1922 Konyaspor - Zonguldak Kömürspor maç kadroları belli oldu...
İşte Gümüşhanespor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler
İnegölspor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Zonguldak Kömürspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Sarıyer - Zonguldak Kömürspor maç kadroları belli oldu...
İşte Gümüşhanespor - Kırklarelispor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿