Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. Haftasında Karaelmas K.köksal Stadyumunda oynanacak müsabakayı OĞUZHAN AKSU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Karaelmas K.köksal
Zonguldak Kömürspor: İsmail Güven, Mehmet Gürkan Öztürk, Muammer Sarıkaya, Serhat Baştan, Hakan Çevik, Atakan Ekiz, Metin Yüksel, Görkem Güven, Sinan Ören, Lider Koç, Emre Can Coşkun
Teknik Direktör:
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Gümüşhanespor: Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Cengiz Biçer, Burak Demireğen, Murat Kayalı, Burak Sarı, Mert Çakar, Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, Ahmet Güven
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: OĞUZHAN AKSU, MAHMUT GÜLLE, ABDULKADİR DÖNER, ÖZGÜR REHA ALICI
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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