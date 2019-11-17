İşte Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. Haftasında Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ONUR BİNGÖL yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kırklareli Atatürk
Kırklarelispor: Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, İbrahim Demir, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu
Teknik Direktör:
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Tarsus İdman Yurdu: Mehmet Cansın Çiçek, Samet Eker, Nurullah Kaya, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, İbrahim Hırçın, Barış Türkmen, Çağrı Yağız Yasak, Sefa Durmuş, Onur Şirin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ONUR BİNGÖL, ÇAĞLAR MEHMET ULUDAĞ, CENGİZHAN ÖZTÜRK, TANER TUNCER
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