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İşte Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler
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İŞTE KIRKLARELİSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Kırklarelispor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Kırklarelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. Haftasında Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ONUR BİNGÖL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kırklareli Atatürk

Kırklarelispor: Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, İbrahim Demir, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu

Teknik Direktör:

Tarsus İdman Yurdu: Mehmet Cansın Çiçek, Samet Eker, Nurullah Kaya, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, İbrahim Hırçın, Barış Türkmen, Çağrı Yağız Yasak, Sefa Durmuş, Onur Şirin

Teknik Direktör:

Hakem: ONUR BİNGÖL, ÇAĞLAR MEHMET ULUDAĞ, CENGİZHAN ÖZTÜRK, TANER TUNCER

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