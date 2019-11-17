Yeni Çorumspor - Manisa Futbol Kulübü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Yeni Çorumspor - Manisa Futbol Kulübü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. Haftasında Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HASAN KAÇAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu
Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Bodur, Kıvanç Kaya, Batuhan Demirel, Ferdi Konak, Mikail Albayrak, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş, Muhammed Rıdvan Özdemir
Teknik Direktör:
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Manisa Futbol Kulübü: Mustafa Çakır, Salih Zafer Kurşunlu, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Çağrı Giritlioğlu, Zahit Fındık, Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Oğuz Kocabal, Ömer Kahveci
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HASAN KAÇAR, KADİR BEYAZ, MERT BAYKAL, OĞUZHAN ÇAKIR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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