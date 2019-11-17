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İnegölspor - Bak SK maç kadroları belli oldu...
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İNEGÖLSPOR - BAK SK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İnegölspor - Bak SK maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında İnegölspor ile Bak SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İnegölspor - Bak SK maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında İnegölspor ile Bak SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da İnegöl İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İnegöl İlçe Stadı

İnegölspor: Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk, Ahmet Hakan Şahin, Niyazi Batuhan Salman, Selimcan Temel, Hacı Mustafa Karabulut, Şener Özcan, Uğur Daşdemir, Emre Öztürk, Abdullah Balıkuv, Bilal Özdemir

Teknik Direktör:

Bak SK: Hasan Genç, Süleyman Özdamar, Muhammed Burak Çelik, Bora Taşdemir, Necati Yılmaz, Kerem Şeras, Bünyamin Mustafa Bingöl, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz, Hazarhan Karaca

Teknik Direktör:

Hakem: HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN, CEMALETTİN GÜNDOĞDULAR, OĞUZ AKYÜZ, REŞAT ONUR COŞKUNSES

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