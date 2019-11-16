Hacettepespor farklı kazandı

Hacettepe 4-0 1922 Konyaspor

Hacettepespor’a farklı galibiyeti getiren golleri Ömer Alper Tatlısu, İhsan Küçük, Mehmet Can Güngör ve Muhammed Ali Barutçu kaydetti.

Maç sonrası Hacettepe Spor Kulübü başkanı Nedim Yıldırım, “Hep biz fark yiyorduk bu sefer de biz fark attık. Klasspor bize uğur getirdi. Avni hoca ile kolej havası yakalandı. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Arif kardeşimizin de bu yapıda payı var kendisine teşekkür ediyorum. Murat Cavcav’a da teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği altyapısı bunu gerektirir, biz proje takımıyız. Türkiye’nin en genç ekibiyiz. Play-off’u zorlayacağız” ifadelerini kullandı.

Hacettepespor Teknik Direktörü Avni Okumuş ise maç sonrası Klasspor Tv mikrofonlarına, “Klasspor’a ilgi ve alakasından ötürü teşekkür ediyoruz. Alt liglerin buna ihtiyacı var. Maçı 4-0 gibi net bir skorla kazandık ve 14 puana çıktık. Takımın sezon başında geçirdiği bir kriz dönemi vardı. Altyapıdan beri beraber çalıştığımız çocuklarımız bunlar. O dönemi atlattık” ifadelerini kullandı.

Hacettepespor’un genç futbolcusu Volkan Kılıç, “İçerde her maçı kazanmak istiyoruz. Bundan sonra ki süreç daha önemli ve zorlu fikstürü geride bıraktık. Takımı tanıyan Avni hocanın gelişiyle takım daha iyi oldu. Savunma olarak bu maçta iyiydik” değerlendirmesi yaptı.

Serdarcan Eralp ise, “Bizim için uğurlu geldiniz. Tüm takımın ayağına sağlık. Sarıyer ve Samsun maçlarında da iyi mücadele etmiştik, şanssızlıklar yaşadık. Biz iyi bir takımız ve yükselişe çıkacağız” dedi.

Ali Eren Karadağ ise, “Çok mutluyuz. Sarıyer ve Samsun maçlarında şans yanımızda değildi. Bugün farklı kazandık. Biz 10-12 senedir beraber oynuyoruz, neler yapabileceğimizi biliyoruz. Güzel bir galibiyet oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Oyuna 88. dakikada giren ve 2 dakika sonra gol kaydeden Muhammed Ali Barutçu maç sonu açıklamasında, “Öncelikle hocama son 5 dakika bile olsa şans verdiği için teşekkür ediyorum. Play-off’ları hakeden bir takımız. Aile ortamı var. Bundan sonra her maç böyle geçecek inşallah” dedi.