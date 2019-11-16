Kırmızı Kara mağazası yoğun ilgi gördü

Kırmızı Kara mağazası açıldı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Kırmızı Kara mağaza açılışının kurdele kesiminde konuştu. Cavcav, “Değerli Gençlerbirliği taraftarı ve camiamız bu açılışa onur verdiniz. Güzel günlere açılış yapmış oluruz. Tüm ekip ailelerinden çok vaktini burada geçiriyor. Bu açılışımız camiaya hayırlı olsun. Kayserispor maçıyla büyük bir başlangıç yaptık. Kasımpaşa maçında da galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Seyirci olmayınca olmuyor, maçlara gelin bizi destekleyin. Mağazamız tekrardan tüm Gençlerbirliği’ne hayırlı olsun” açıklaması yaptı.

Murat Cavcav, Klasspor Tv'ye konuştu

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, açılıştan hemen sonra Klasspor Tv mikrofonlarına konuştu. Cavcav, “Bizim böyle bir mağazaya ihtiyacımız vardı, uzun zamandır bunu planlıyorduk. Kısmet bugüneymiş. Taraftarımızın da isteği buydu. Taraftarlarımız artık alışverişi buradan yapacaklar. Gençlerbirliği, önümüzdeki günlerde Kayserispor galibiyeti serisini inşallah sürdürür” ifadesini kullanırken, Mağazadan alışveriş yaptınız mı? sorusuna “Mağaza bizim, her zaman alırız, alacağız tabii” dedi.

Halil İbrahim Pehlivan ve Soner Dikmen taraftarı mağazaya bekliyor

Mağaza açılışından sonra Klasspor Tv mikrofonlarına Halil İbrahim Pehlivan ve Soner Dikmen konuştu. Pehlivan, “Bizim kulüp ve taraftar için güzel bir açılış oldu. Herkesi ziyarete bekliyoruz, bundan sonra da taraftarlarımız desteğini esirgemez umarım” dedi. Soner ise, “Mağazayı daha tam gezemedik. Yoğun bir kalabalık var. Benim kanaatimce bir eksiklikti ve eksiklik giderildi” açıklaması yaptı. Takımın gidişatıyla ilgili konuşan Halil İbrahim Pehlivan, “Hamza hocanın gelişiyle 2 maçta 4 puan topladık. Zorlu bir Kasımpaşa maçımız var. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” derken, Soner Dikmen ise, “Aslında sezon başından beri iyi oynuyoruz. Sonuç alamamıştık. Son haftalarda takım oturdukça sonuçlar da almaya başladık” dedi.