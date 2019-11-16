Bayrampaşa - Osmaniyespor FK maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Bayrampaşa ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ENES KANPARA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Bayrampaşa: Hüseyin Tokmak, Halil Uysal, Bünyamin Balat, İbrahim Can Köse, Faruk Çakır, Mert Somay, Mertcan Aktaş, Hüseyin Cankut Atasoy, Taner Yıldız, Selim Şahin, Hıfsullah İsmail Erdoğan
Teknik Direktör:
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Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz, Cuma Oktay Bakmaz, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Yasin Çakaloğlu
Teknik Direktör:
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Hakem: ENES KANPARA, BİRTAN YAVUZ, OZAN BURAK AKDUMAN, TALHA ÖZTÜRK
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