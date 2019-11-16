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Bayrampaşa - Osmaniyespor FK maç kadroları belli oldu...
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BAYRAMPAŞA - OSMANİYESPOR FK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bayrampaşa - Osmaniyespor FK maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Bayrampaşa ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bayrampaşa - Osmaniyespor FK maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Bayrampaşa ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ENES KANPARA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Bayrampaşa: Hüseyin Tokmak, Halil Uysal, Bünyamin Balat, İbrahim Can Köse, Faruk Çakır, Mert Somay, Mertcan Aktaş, Hüseyin Cankut Atasoy, Taner Yıldız, Selim Şahin, Hıfsullah İsmail Erdoğan

Teknik Direktör:

Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz, Cuma Oktay Bakmaz, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Yasin Çakaloğlu

Teknik Direktör:

Hakem: ENES KANPARA, BİRTAN YAVUZ, OZAN BURAK AKDUMAN, TALHA ÖZTÜRK

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