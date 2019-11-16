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İşte Çankaya FK - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇANKAYA FK - SULTANBEYLİ BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çankaya FK - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Çankaya FK ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çankaya FK - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Çankaya FK - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 13. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı YUSUF ZİYA GÜNDÜZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, Eren Yılmaz, Mert Kurt, Canberk Özçakır, Yeldar Yamaç, Salih Sarıkaya, Tolga Şahin, Caner Yılmaz, Cemre Atmaca, Ahmet Eren

Teknik Direktör:

Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem, Bünyamin Küçükosman

Teknik Direktör:

Hakem: YUSUF ZİYA GÜNDÜZ, HACI MEHMET EKMEKYERMEZ, ABDURRAHMAN ATABAY, CANTÜRK KILIÇ

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