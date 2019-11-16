İşte Çankaya FK - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Çankaya FK - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 13. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı YUSUF ZİYA GÜNDÜZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, Eren Yılmaz, Mert Kurt, Canberk Özçakır, Yeldar Yamaç, Salih Sarıkaya, Tolga Şahin, Caner Yılmaz, Cemre Atmaca, Ahmet Eren
Teknik Direktör:
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Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem, Bünyamin Küçükosman
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YUSUF ZİYA GÜNDÜZ, HACI MEHMET EKMEKYERMEZ, ABDURRAHMAN ATABAY, CANTÜRK KILIÇ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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