Silivrispor - Serik Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Silivrispor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem TAYFUN SARI yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Silivrispor: Burak Kapan, Hakan Sayar, Sercan Besler, Emrah Bedir, Ali Zorlu, Günay Şakar, Evren Eren Elmalı, Oğuz Yavuz, Mehmet Albayrak, Emin Altunay, Bülent Demir
Teknik Direktör:
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Serik Belediyespor: Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Alican Tez, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Abdurrahman Ayhanoğlu, Burçin Yüksel, Ahmet Özden, Erdi Taşkent, Abdulsamet Burak, Güven Güneri
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TAYFUN SARI, HASAN CEBECİ, MUSTAFA BURAK DİLİTATLI, SAMET ŞAHİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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