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Silivrispor - Serik Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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SİLİVRİSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Silivrispor - Serik Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Silivrispor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Silivrispor - Serik Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Silivrispor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem TAYFUN SARI yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Silivrispor: Burak Kapan, Hakan Sayar, Sercan Besler, Emrah Bedir, Ali Zorlu, Günay Şakar, Evren Eren Elmalı, Oğuz Yavuz, Mehmet Albayrak, Emin Altunay, Bülent Demir

Teknik Direktör:

Serik Belediyespor: Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Alican Tez, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Abdurrahman Ayhanoğlu, Burçin Yüksel, Ahmet Özden, Erdi Taşkent, Abdulsamet Burak, Güven Güneri

Teknik Direktör:

Hakem: TAYFUN SARI, HASAN CEBECİ, MUSTAFA BURAK DİLİTATLI, SAMET ŞAHİN

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