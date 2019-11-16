Tuzlaspor - Ankara Demirspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Tuzlaspor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Tuzla Belediye Sahası Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HASAN AVCI yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Tuzla Belediye Sahası
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Türker Toptaş, Yasin Yener, Bülent Uzun, Sadık Baş, Göksu Türkdoğan, Muhammed Akarslan, Erdinç Pekgöz, Umut Sönmez, Kemal Tokak, Murat Türkkan
Teknik Direktör:
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Ankara Demirspor: Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, M.Tahir Babaoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HASAN AVCI, AHMET ŞİMŞEK, EMİR ERAY EYİSOY, ÖNDER TURGAY DEMİRDAK
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