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Sancaktepe Futbol Kulübü - Pendikspor maç kadroları belli oldu...
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SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ - PENDİKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sancaktepe Futbol Kulübü - Pendikspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sancaktepe Futbol Kulübü - Pendikspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da 15 Temmuz Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YALÇIN TAŞKINFURAT yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 15 Temmuz Stadyumu

Sancaktepe Futbol Kulübü: Mehmet Abdullah Çoban, Melık Derın, Alaattin Hamza Ok, Can Erdem, Halil İbrahim Tuna, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Recep Burak Yılmaz, Mert Örnek, Emre Satılmış, Selim Kayacı, İrfan Akgün

Teknik Direktör:

Pendikspor: Erdinç Çepoğlu, Berk Neziroğluları, Salim Farsak, Ahmet Yazar, Salim İyik, Ömer Can Sokullu, Fatih Cerlek, Mehmet Cinpir, Yakup Ramazan Zorlu, Mahmut Caner Alioğlu, Mehmet Zahit Çınar

Teknik Direktör:

Hakem: YALÇIN TAŞKINFURAT, ŞENOL BEKTAŞ, OZAN BEKAR, FEVZİ ERDEM AKBAŞ

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