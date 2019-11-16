Sancaktepe Futbol Kulübü - Pendikspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da 15 Temmuz Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YALÇIN TAŞKINFURAT yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 15 Temmuz Stadyumu
Sancaktepe Futbol Kulübü: Mehmet Abdullah Çoban, Melık Derın, Alaattin Hamza Ok, Can Erdem, Halil İbrahim Tuna, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Recep Burak Yılmaz, Mert Örnek, Emre Satılmış, Selim Kayacı, İrfan Akgün
Teknik Direktör:
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Pendikspor: Erdinç Çepoğlu, Berk Neziroğluları, Salim Farsak, Ahmet Yazar, Salim İyik, Ömer Can Sokullu, Fatih Cerlek, Mehmet Cinpir, Yakup Ramazan Zorlu, Mahmut Caner Alioğlu, Mehmet Zahit Çınar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YALÇIN TAŞKINFURAT, ŞENOL BEKTAŞ, OZAN BEKAR, FEVZİ ERDEM AKBAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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