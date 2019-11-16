İşte Hacettepe Spor - 1922 Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Hacettepe Spor - 1922 Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. Haftasında Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
Hacettepe Spor: Burak Çapkınoğlu, Muhammet Selim Okur, M.Hüseyin Seyhan, Volkan Kılıç, Serdarcan Eralp, Ali Eren Karadağ, Mehmet Can Güngör, Ömürcan Artan, İhsan Küçük, Ömer Alper Tatlısu, Yağız Suat Bolat
Teknik Direktör:
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1922 Konyaspor: Seydi Kayasoy, Anıl Şahin, Recep Metin, Ahmet Önay, Samet Bulut, Alpay Cin, Celal Hanalp, İsmet Yumakoğulları, İbrahim Serdar Aydın, Adem Eren Kabak, Ekrem Kayılıbal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ, SALİM ŞANLIER, OGÜN KAMACI, OZAN ERGÜN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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