﻿
İşte Hacettepe Spor - 1922 Konyaspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE HACETTEPE SPOR - 1922 KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Hacettepe Spor - 1922 Konyaspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Hacettepe Spor ile 1922 Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

83 Okunma

İşte Hacettepe Spor - 1922 Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Hacettepe Spor - 1922 Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. Haftasında Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

Hacettepe Spor: Burak Çapkınoğlu, Muhammet Selim Okur, M.Hüseyin Seyhan, Volkan Kılıç, Serdarcan Eralp, Ali Eren Karadağ, Mehmet Can Güngör, Ömürcan Artan, İhsan Küçük, Ömer Alper Tatlısu, Yağız Suat Bolat

Teknik Direktör:

1922 Konyaspor: Seydi Kayasoy, Anıl Şahin, Recep Metin, Ahmet Önay, Samet Bulut, Alpay Cin, Celal Hanalp, İsmet Yumakoğulları, İbrahim Serdar Aydın, Adem Eren Kabak, Ekrem Kayılıbal

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ, SALİM ŞANLIER, OGÜN KAMACI, OZAN ERGÜN

﻿

1922 Konyaspor - Zonguldak Kömürspor maç kadroları belli oldu...
Samsunspor - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Hacettepespor Klasspor Tv'ye kapılarını açtı
Alt Ligler Ankara takımlarını değerlendirdi
İşte Sancaktepe Futbol Kulübü - 1922 Konyaspor maçında ilk 11'ler
Ankara takımları bu hafta ne yaptı?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿