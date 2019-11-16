Büyükçekmece Tepecikspor - Turgutluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Büyükçekmece Tepecikspor - Turgutluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 13. Haftasında Tepecik Şenol Güneş Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı RAŞİT YORGANCILAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tepecik Şenol Güneş Stadı
Büyükçekmece Tepecikspor: Hakan Esa, Özkan Zileli, Alper Sürücü, Berkay Ceylan, Yunus Yaşar, Kayhan Arduç, Halil İbrahim Pekşen, Sefer Kanıtemiz, Ramazan Evren Üstündağ, Mert Türkileri, Enes Yılmaz
Teknik Direktör:
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Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Samet Günhan, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Güner Okay, Yiğit Yöney, Yasin Reis, Necmi Çoban, Emre Keskin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: RAŞİT YORGANCILAR, KADİR AKILLI, MUSTAFA GÜÇER, BERKAN ÇETİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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