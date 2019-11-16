﻿
Büyükçekmece Tepecikspor - Turgutluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - TURGUTLUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Büyükçekmece Tepecikspor - Turgutluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Turgutluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

77 Okunma

Büyükçekmece Tepecikspor - Turgutluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Büyükçekmece Tepecikspor - Turgutluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 13. Haftasında Tepecik Şenol Güneş Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı RAŞİT YORGANCILAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tepecik Şenol Güneş Stadı

Büyükçekmece Tepecikspor: Hakan Esa, Özkan Zileli, Alper Sürücü, Berkay Ceylan, Yunus Yaşar, Kayhan Arduç, Halil İbrahim Pekşen, Sefer Kanıtemiz, Ramazan Evren Üstündağ, Mert Türkileri, Enes Yılmaz

Teknik Direktör:

Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Samet Günhan, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Güner Okay, Yiğit Yöney, Yasin Reis, Necmi Çoban, Emre Keskin

Teknik Direktör:

Hakem: RAŞİT YORGANCILAR, KADİR AKILLI, MUSTAFA GÜÇER, BERKAN ÇETİN

﻿

Cizrespor - Büyükçekmece Tepecikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Turgutluspor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Belediye Derince Spor - Turgutluspor maç kadroları belli oldu...
Büyükçekmece Tepecikspor - Fethiyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Payasspor - Büyükçekmece Tepecikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Turgutluspor - Cizrespor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿