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İşte Ofspor - Belediye Derince Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE OFSPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ofspor - Belediye Derince Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Ofspor ile Belediye Derince Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Ofspor - Belediye Derince Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Ofspor - Belediye Derince Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 13. Haftasında Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEVKET CAN ARSLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek

Ofspor: Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Çağatay Enes Karaca, Talha Aydemir, Sabit Hakan Yılmaz, Adnan Gülen, Mustafa Dündar, İsmail Türkaslan, Mızhat Burak Sarı, Ufuk Boncukçu, Arif Birşen

Teknik Direktör:

Belediye Derince Spor: Sercan Uslu, Cihan Halil, Melih İnan, Tufan Zahid Arslan, Koray Baykara, Özkan Toprak, Yunus Özdemir, Rıdvan Aykan, Efe Karaoğlu, Akın İsmail Köroğlu, Muhammet Fatih Yıldırım

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEVKET CAN ARSLAN, BARIŞ SUN, BAYKAL TUNA, CİHAN YURDAGÜL

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