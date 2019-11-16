İşte Ofspor - Belediye Derince Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Ofspor - Belediye Derince Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 13. Haftasında Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEVKET CAN ARSLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek
Ofspor: Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Çağatay Enes Karaca, Talha Aydemir, Sabit Hakan Yılmaz, Adnan Gülen, Mustafa Dündar, İsmail Türkaslan, Mızhat Burak Sarı, Ufuk Boncukçu, Arif Birşen
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Belediye Derince Spor: Sercan Uslu, Cihan Halil, Melih İnan, Tufan Zahid Arslan, Koray Baykara, Özkan Toprak, Yunus Özdemir, Rıdvan Aykan, Efe Karaoğlu, Akın İsmail Köroğlu, Muhammet Fatih Yıldırım
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞEVKET CAN ARSLAN, BARIŞ SUN, BAYKAL TUNA, CİHAN YURDAGÜL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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