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Sol kapalıdan tebrik ziyareti
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SOL KAPALIDAN TEBRİK ZİYARETİ

Sol kapalıdan tebrik ziyareti

Sol Kapalı tribün lideri Ramazan Kaya ve beraberindekiler, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaya, “Ankaragücü bir bütündür. Taraftarı ile bütünleşirse başarı gelecektir. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti.
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