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Türk Telekom'a bir onur daha
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TÜRK TELEKOM'A BİR ONUR DAHA

Türk Telekom'a bir onur daha

Basketbol Şampiyonlar Ligi 5. Hafta mücadelesinde Oostende takımını 72-66 mağlup eden Türk Telekom, bir mutluluk daha yaşadı.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonunda aldığı 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle grubunda lider olan Türk Telekom'da 5. haftanın en değerli oyuncusu Kyle Wiltjer seçildi. Wiltjer, ürettiği 33 sayı ve 10 ribaundla MVP olmaya hak kazandı. Wiltjer, Oostende'ye karşı mücadelede 34 dakika 13 saniye oyunda kaldı. 

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