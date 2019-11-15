Türk Telekom'a bir onur daha

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonunda aldığı 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle grubunda lider olan Türk Telekom'da 5. haftanın en değerli oyuncusu Kyle Wiltjer seçildi. Wiltjer, ürettiği 33 sayı ve 10 ribaundla MVP olmaya hak kazandı. Wiltjer, Oostende'ye karşı mücadelede 34 dakika 13 saniye oyunda kaldı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.