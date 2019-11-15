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Ayite takımla çalışmalara başladı.
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AYİTE TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI.

Ayite takımla çalışmalara başladı.

Gençlerbirliği'nin 18 ay aradan sonra Süper Lig'de evinde kazandığı ilk maçı olan İstikbal Mobilya Kayserispor'a karşı forma giyemeyen Floyd Ayite takımla çalışmalara başladı.

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Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Floyd Ayite, son bölümde fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

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