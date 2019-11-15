Kırmızı Kara Mağaza açılıyor

Gençlerbirliği ürünlerinin satılacağı mağaza, cumartesi günü 13.30’da İlhan Cavcav Tesisleri içerisinde yer alan C Blok’ta Gençlerbirliği taraftarlarıyla buluşuyor. Gençlerbirliği’nin orijinal ürünlerinin yer alacağı mağazada taraftarlar formadan eşofman takımına, çantadan ayakkabıya kadar bir çok ürüne ulaşabilecek.

Mağazanın açılışı için hazırlanan reklam filminde başkent ekibinin oyuncuları Daniel Candeias ve Fabricio Baiano, aileleriyle yer aldı. Daniel Candeias’ın oğlu Afonso ve Fabricio’nun oğlu Bento çekimlerin yıldızı olurken Daniel’in eşi Liliana ile Fabricio’nun eşi Natalia da çekimlere katıldı.

Mağaza açılışına kulüp başkanı Murat Cavcav ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular katılacak.

Açılış taraftara açık olacak.