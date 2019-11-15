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Okul sporları, Spor Ankara'da konuşuldu
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OKUL SPORLARI, SPOR ANKARA'DA KONUŞULDU

Amatör sporun sesi Spor Ankara'da bu hafta okul sporları masaya yatırıldı.

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AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu ve Ali Öcal'ın hazırlayıp sunduğu amatör sporun sesi Spor Ankara, 11'inci bölümüyle Klasspor TV ekranlarındaydı.
Sporu anayasaya koyan ve önemli organizasyonlar konusunda Avrupa'dan iyi bir ülkeye sahip olduğumuzu belirten Kandazoğlu, 81 ilin kucaklanması gerektiğini ve sadece İstanbul'da değil diğer illerde de yatırım olması gerektiğini savundu. Olimpiyatların Ankara'da gerçekleşmesi gerektiğini savunan Kandazoğlu " Altyapı ve tesisi sağlayan ülkeler olimpiyatları alıyor. Ulaşım, hizmet ve güvenlik sağlanmalı. Marka şehirlere yatırım olmalı. Olimpiyatlar başkentlerde yapılıyor. Olimpiyat yapılacaksa Ankara'da olmalı. Bir spor köyü ve olimpiyat evi kesinlikle yapılmalı." ifadelerini kullandı.

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