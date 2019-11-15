Osmanlıspor kapılarını Klasspor Tv'ye açtı

Mustafa Dalcı: 6-7 puan daha ileride olmalıydık

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Kendi tesislerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Pazar günü altyapı takımımızla maçımız var. Sonra Adana Demirspor maçı hazırlıklarımız başlayacak. Yapı ve karakter olarak mücadele veren bir yapıya sahibim. Oyuncularımla bu anlamda konuşup motive ediyorum. Oyuncularım beni kenarda dimdik görüyorlar, maçı kulübeye oturmadan izliyorum. Puan olarak 6-7 puan daha ileride olmalıydık. Her maçta mücadele olarak elimizden geleni verdik. Yarışmacı bir ruha sahibiz. Genç oyuncularımız çok. Oyun olarak ciddi anlamda geliştiğimizi düşünüyorum. Kalan 6 maçta bunu puan olarak sahaya yansıtacağız" açıklamaları yaptı.

Dalgalanmalar yaşıyoruz

Osmanlıspor kaptanı Mehmet Yiğit, "Adana Demirspor maçına iyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Genç oyuncularımız olduğundan dolayı dalgalanmalar yaşıyoruz. 1 senedir Osmanlıspor'da oynuyorum. Sezon başından beri iyi oynayıp, son 2 maç şanssızlıklar yaşadık. 2. yarıda transfer tahtasının açılmasıyla beraber daha hedefi yükseltebiliriz. Uzun yıllardır bu ligde oynuyorum. Kolej havasında bir takımız. Burası benim için güzel bir serüven oldu ve mukavele sonuna kadar burada olmak istiyorum" dedi.

Genç futbolcu olarak bulunduğum konum önemli

Osmanlıspor'un genç futbolcusu Berk Yiğit, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu sene profesyonel oldum henüz resmi maça çıkmadım. Genç futbolcu olarak bulunduğum konum önemli. Oynamak istiyorum. Eksikliklerimi gideriyorum" ifadelerini kullandı.

1.lig bu atmosferi aratmıyor

Osmanlıspor'un Sırp futbolcusu Blagojevic, "Şu an bu kötü gidişat nasıl düzelir diye çalışmalar yapıyoruz. Kazanmaya başlarsak üst sıralara yakın olacağız. Play-off için henüz erken. Sırp ligiyle ilgili bir şey diyemem. Partizan ve Kızılyıldız gibi ateşli takım ve taraftarlar var. TFF 1.lig taraftarı da bu atmosferi aratmıyor. Türkiye'de büyük takımların taraftarları zaten üst seviyede" dedi.

Genç futbolculardan mesajlar

Osmanlıspor'un en genç futbolcusu olan 2002 doğumlu Yiğit Kotan, "2 resmi maçım var. 13 dakika oynadım toplamda. Elit A'ya yükselttik geçen sene altyapı takımımızı. 2009'da başladım futbola ve ilk olarak sağ kanatta oynattılar beni" dedi. Genç futbolculardan Batuhan Yılmaz ise, "Henüz resmi maçta forma giyemedim. En sevdiğim mevki şu an oynadığım 10 numara pozisyonu. Geçen sene güzel sonuçlar alıp, altyapı takımımızı Elit A'ya yükseltmiştik. Ağabeylerimiz bize yardımcı oluyorlar, güzel bir aile ortamı var". Genç futbolculardan Tamer Aşık, "Giresunspor maçında iyi oynadık ama direnç gösterdiler ve yenildik. Benim de ilk 11'de çıktığım karşılaşmaydı. 3 puanlık sistemde her şey olabilir, üst sıraları zorlayabiliriz. Bursaspor maçını unutamam ilk maçımdı" dedi. Ali Eren ise, "Genç ve dinamik bir takımız. Önde pres uyguluyoruz. Cezamdan dolayı son maçı kaçırdım. Haketmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Sol bek benim mevkim ve hedeflerim arasında Milli takım da var. Futbola forvet arkası başlamıştım. Sol bek eksikliğinden ötürü artık mevkim bu. Altyapıdayken Türkiye şampiyonasına gitmiştik 5 sene önce kariyerimde unutamadığım anım o" açıklamaları yaptı.