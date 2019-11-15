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Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20:00'DA

Oynanacak maçlara dair değerlendirmeler bu akşam Klasspor TV ekranlarında sizlerle...

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Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de mücadele eden tüm Ankara takımlarının maç durumlarının ve puan durumlarının değerlendirildiği Maça Çeyrek Kala, bu akşam 20:00'da

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