Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da

Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de mücadele eden tüm Ankara takımlarının maç durumlarının ve puan durumlarının değerlendirildiği Maça Çeyrek Kala, bu akşam 20:00'da

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